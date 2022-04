Prognoza pogody na 10 i 11 kwietnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że Europa centralna, środkowa część basenu morza Śródziemnego, Wielka Brytania, Francja, północne Włochy, Austria, zachodnie Niemcy oraz Kraje Beneluksu będą pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu będą w pod wpływem układów niskiego ciśnienia.

Polska będzie na skraju niżów znad północnej Skandynawii i Zatoki Botnickiej. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe burze. W górach przelotne opady śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna od 6 st. C miejscami na północy do 10 st. C na południowym wschodzie, jedynie nad morzem i w obszarach podgórskich nieco chłodniej, od 4 st. C do 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura minimalna od -2 st. C na północnym wschodzie do 1 st. C na zachodzie i 4 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich spadek temperatury do -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północy okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 6 st. C nad morzem do 10 st. C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 3 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 55 km/h, powodujące okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna około 0 st. C. Wiatr słaby, zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.