Prognoza pogody na 10 i 11 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zachodnia Europa oraz częściowo rejon Morza Czarnego są pod wpływem układów niżowych. Nad resztą kontynentu dominują wyże. Polska pozostaje w zasięgu rozległego klina wyżowego związanego z wyżem z rejonu Morza Bałtyckiego. Ze wschodu nadal napływa cieplejsza masa powietrza polarnego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. W czasie burz prognozowana suma opadów miejscami około 10 mm. Przed południem miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w ich zasięgu zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 9 st. C, 11 st. C nad morzem i w kotlinach górskich do 15 st. C na przeważającym obszarze kraju i 16 st. C na północnym wschodzie; chłodniej tylko na Podhalu, około 7 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 50 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu oraz zachodzie okresami duże. Na południu i zachodzie słabe opady deszczu. We wschodniej połowie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 st. C, 3 st. C na południowym wschodzie i wschodzie, około 5 st. C w centrum do 6 st. C, 8 st. C na północnym wschodzie i zachodzie; chłodniej tylko na Podhalu, około 0 st. C. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem i na zachodzie umiarkowany oraz porywisty, nad morzem w porywach do 50 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu, na zachodzie i w centrum miejscami też burze. Jedynie na wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Miejscami na zachodzie prognozowana suma opadów około 10 mm. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 11 st. C na zachodzie oraz w kotlinach górskich do 14 st. C, 16 st. C na wschodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, we wschodniej połowie kraju południowo-wschodni i południowy, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz oraz wysoko w Karpatach i Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Po południu możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. W trakcie burz wysokość opadów punktowo do około 10 mm. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, w trakcie burz porywisty, zmienny.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane, jedynie początkowo duże i wtedy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Po południu możliwe słabe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami również w trakcie ewentualnych burz porywisty, południowo-wschodni.