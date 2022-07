Prognoza pogody na 10 i 11 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia po Centralną znajduje się w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Wysp Brytyjskich. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu klina wyżowego, jedynie na wschodzie i południu początkowo zaznacza się jeszcze obecność płytkiej zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie powoli rosło.

W niedzielę w Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na północy i południowym wschodzie kraju lokalne burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 20 st. C, w rejonach podgórskich od 15 st. C do 17 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny i silny, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W burzach i wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na północy i Kujawach zanikające burze. W Tatrach i Sudetach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 7 st. C do 9 st. C w rejonach podgórskich około 10 st. C, 11 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 15 st. C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz na Pomorzu i w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Oprócz zachodniej połowy kraju lokalnie burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 21 st. C; w rejonach podgórskich od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami na zachodzie także dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni. W burzach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie burz możliwe porywy do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.