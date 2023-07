Prognoza pogody na 10 i 11 lipca

Europa północno-zachodnia i częściowo centralna będzie w zasięgu niżu i związanej z nim strefy frontu atmosferycznego. Pozostałe rejony kontynentu będą w obszarach wysokiego ciśnienia.

Polska wschodnia będzie w zasięgu klina wyżu znad Finlandii, natomiast od zachodu będzie nasuwała się zatoka niżowa z frontem atmosferycznym. Pozostaniemy w bardzo ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

W kraju w poniedziałek zachmurzenie małe, od zachodu stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Po południu na zachodzie i południowym zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 22, 24 st. C na północnym wschodzie, około 30 st. w centrum, do 31 st. na południowym zachodzie kraju; nad morzem chłodniej od 20 do 23 st. C. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny; na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich skręcający w ciągu dnia na zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70-75 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami, głównie w południowej połowie kraju zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów deszczu w burzach około 15 mm. Temperatura minimalna od 10 do 12 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu; w centrum i na zachodzie 13-16 st.; do 17-18 st. C na południu kraju. W rejonach podgórskich Karpat około 14 st. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, na zachodzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

We wtorek dzień na zachodzie i w centrum zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie okresami duże. Na wschodzie przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 22-24 st. na północnym wschodzie; 25-27 st. w centrum do 29 st. C na południu Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku; nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat chłodniej od 19 do 21 st.

Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby, przeważnie północno-zachodni. W nocy początkowo małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, zmienny. We wtorek w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 26 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie zmienny.