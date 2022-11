Prognoza pogody na 10 i 11 listopada

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-zachodnia, północna i częściowo środkowa Europa będzie pod wpływem rozległego układu niżowego. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu wyżów z centrami nad Niemcami i Rosją. Przez Polskę, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z niżem z rejonu Zatoki Botnickiej. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie rosnąć.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 10 st. C na wschodzie, do 13 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami na północy i południu porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz z lokalnymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Na północy i wschodzie słabe opady deszczu, w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem w kotlinach sudeckich mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 1 st. C w rejonach podgórskich, około 5 st. C w centrum, do 10 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W piątek na południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i krańcach południowo-wschodnich słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 11 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i tam w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.