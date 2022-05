Prognoza pogody na 10 i 11 maja

Jak informuje IMGW, nad przeważającym obszarem Europy pogodę kształtuje rozległy wyż, którego centrum przemieszcza się znad Litwy nad Rosję. Północno-zachodnia i wschodnia Europa znajduje się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu wyżu. Po południu, od północnego zachodu zacznie nasuwać się płytka zatoka niżowa. Z południa napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie spadać.

We wtorek w kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północnym zachodzie stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C na wschodzie i w dolinach karpackich do 22 st. C w centrum kraju i 26 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich.

W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach południowych i południowo-wschodnich bezchmurnie. Temperatura minimalna od 4 st. C na południowym wschodzie do 10 st. C w centrum i 17 st. C na zachodzie, w dolinach karpackich od 2 do 5 st. C, lokalnie przy gruncie -1 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy do 55 km/h.

W środę w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe lokalne burze. Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna od 19 st. C na północy do 25 st. C w centrum kraju i 28 st. C na południowym zachodzie i krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W górach porywy do 65 km/h.

We wtorek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna około 21 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni. W środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.