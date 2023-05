Prognoza pogody na 10 i 11 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europę wschodnią obejmuje wyż z centrami nad Litwą i w rejonie Morza Białego; drugi wyż rozbudowuje się nad Atlantykiem, na zachód od wybrzeży Portugalii. Od Grenlandii, przez Skandynawię i Niemcy, do Półwyspu Apenińskiego rozciąga się obszar obniżonego ciśnienia z frontem okluzji. Polska pozostaje w zasięgu wyżu znad Litwy, w suchej masie powietrza pochodzenia kontynentalnego.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europę wschodnią obejmuje wyż z centrami nad Litwą i w rejonie Morza Białego; drugi wyż rozbudowuje się nad Atlantykiem, na zachód od wybrzeży Portugalii. Od Grenlandii, przez Skandynawię i Niemcy, do Półwyspu Apenińskiego rozciąga się obszar obniżonego ciśnienia z frontem okluzji. Polska pozostaje w zasięgu wyżu znad Litwy, w suchej masie powietrza pochodzenia kontynentalnego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i nie będzie się zmieniać.

W środę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W rejonach podgórskich i w szczytowych partiach gór okresami duże. Temperatura maksymalna od 15 st.C na wschodzie, ok. 17 st.C w centrum, do 21 st.C na zachodzie, jedynie ok. 14 st.C w dolinach karpackich i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy do 90 km/h.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północnym zachodzie umiarkowane. Temperatura minimalna od 1 st.C na północnym wschodzie do 4 st.C w centrum oraz 7-8 st.C nad morzem, lokalnie w dolinach karpackich -1 st.C. We wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich przygruntowe przymrozki do -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie i krańcach zachodnich okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. W szczytowych partiach gór okresami zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 16 st.C na północnym wschodzie około 19 st.C w centrum, do 22 st.C na zachodzie, jedynie na wybrzeżu około 14 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, południowo-wschodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 17 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna około 3 st.C. Wiatr na ogół słaby, południowo-wschodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 19 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni.