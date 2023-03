Prognoza pogody na 10 i 11 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prawie cały kontynent europejski obejmują niże z układami frontów atmosferycznych, jedynie Półwysep Iberyjski i częściowo Europa Wschodnia znajdują się w zasięgu wyżów. Polska jest pod wpływem niżu, którego ośrodek znad Wysp Brytyjskich przemieszcza się nad północne Niemcy. Nad środkową Polską pozostanie ułożony równoleżnikowo, pofalowany front atmosferyczny. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim: bardzo ciepłym na południu i chłodnym na północy kraju.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 979 hPa i będzie spadać.

W piątek zachmurzenie duże, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i małe. Na południu i w centrum opady deszczu, w centrum i na północnym wschodzie lokalnie marznącego deszczu powodującego gołoledź, a na północy deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach także możliwy słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem. Na południu kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od -1 st. C na Suwalszczyźnie do około 6 st. C w centrum i od 7 st. C do 13 st. C na południu, ale gdzieniegdzie na Śląsku i w Małopolsce temperatura może wzrosnąć do 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych, tylko na wybrzeżu i Pomorzu wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h i na Przedgórzu Sudeckim nad ranem oraz w Karpatach do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w centrum i na północy lokalnie marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na północy kraju oraz w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Pomorzu chwilami opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tu lokalnie prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. W górach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 12 cm. Na południu kraju i Pomorzu prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna od -3 st. C na Pomorzu, około 2 st. C w centrum, do 6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny i porywisty, z kierunków południowych, tylko nad morzem i Pomorzu północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 110 km/h, w Karpatach do 70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 65 km/h i lokalnie na zachodzie do 60 km/h. Miejscami, a szczególnie w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, na południowym wschodzie także deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm na południu kraju. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej lokalnie na Pomorzu o około 6 cm oraz w górach o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Pomorzu i w Kotlinie Jeleniogórskiej do 5 st. C w Małopolsce i do 8 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu, Pomorzu i południu kraju dość silny, w całym kraju porywisty, północno-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 130 km/h, na południu do 85 km/h, nad morzem i w rejonie Zalewu Wiślanego do 70 km/h. Miejscami, a szczególnie w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu, rano możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże, wieczorem z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu przechodzące po południu w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 6 st. C, wystąpi przed południem, później spadek temperatury do około 0 st. C wieczorem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.