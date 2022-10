Prognoza pogody na 10 i 11 października

Jak informuje IMGW, wschodnia, centralna i częściowo południowa Europa jest pod wpływem wyżu znad Ukrainy, pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu niżu znad Morza Norweskiego oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą. Pod koniec dnia, od północnego zachodu, przybliży się zatoka związana z niżem znad Morza Norweskiego. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano miejscami zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 14 do 19 st. C; cieplej na Śląsku Dolnym i Opolskim 20 st. C oraz chłodniej na Suwalszczyźnie, około 12 st. C. Wiatr umiarkowany, w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h i słabnące do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie małe. Miejscami opady deszczu. Na wschodzie gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na wschodzie od 2 do 6 st. C, i tu na Podlasiu spadek temperatury przy gruncie do 0 st. C; na pozostałym obszarze temperatura minimalna od 7 do 12 st. C. Wiatr umiarkowany, w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny, porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie lokalnie duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 16 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 65 km/h.

W poniedziałek w Warszawie słonecznie. Rano miejscami silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m, w rejonie występowania mgieł zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna około 17 st. C. Wiatr rano słaby, później wzmagający się do umiarkowanego i okresami porywistego, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna około 7 st. C. Wiatr słaby, początkowo także umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.

We wtorek w stolicy zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna około 16 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni.