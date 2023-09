Prognoza pogody na 10 i 11 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy, w tym Polska, pozostaje w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Białorusią, jedynie Skandynawia i basen morza Śródziemnego będą w zasięgu niżów. Nad Polską nadal zalega sucha i ciepła polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1001 hpa.

W niedzielę bezchmurnie, miejscami, zwłaszcza na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25 st. C do 30 st. C, chłodniej nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat, od 23 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, miejscami na południu kraju zmienny.

W nocy bezchmurnie, jedynie na północy kraju zachmurzenie małe. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m, a w dolinach i kotlinach górskich do 200 m. Temperatura minimalna od 11 st. C na wschodzie do 16 st. C lokalnie na zachodzie Polski. Chłodniej w rejonach podgórskich i lokalnie na północnym wschodzie, od 8 st. C do 12 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

W poniedziałek na południowym wschodzie kraju przeważnie bezchmurnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 25 st. C na wschodzie do 29 st. C na większości obszaru Polski. Na zachodzie lokalnie cieplej, do 30 st. C. Nad samym morzem około 22 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat od 24 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby, południowy. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, południowy. W poniedziałek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby, zmienny.