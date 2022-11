Prognoza pogody na 10 listopada

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-zachodni, północna i częściowo środkowa Europa będzie pod wpływem rozległego układu niżowego. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu wyżów z centrami nad Niemcami i Rosją. Przez Polskę, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z niżem z rejonu Zatoki Botnickiej. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie rosnąć.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 10 st. C na wschodzie, do 13 st. C na zachodzie i południu. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami na północy i południu porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h.