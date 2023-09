Prognoza pogody na 10 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą nadal będzie dominować rozległy wyż z centrami nad wschodnią Europą i Alpami. Jedynie nad Wyspami Brytyjskimi i Skandynawią oddziaływać będą niże z frontami atmosferycznymi. Polska pozostanie pod wpływem wspomnianego wyżu, w ciepłym i suchym, przetransformowanym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie nieznacznie spadać.

W niedzielę bezchmurnie, miejscami, zwłaszcza na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 25 do 30 st. C; chłodniej nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat, od 23 do 25 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, miejscami na południu kraju zmienny.