Prognoza pogody na 11 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna oraz wschodnia będą pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Ukrainą, Włochami oraz Morzem Północnym i związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu niżu wędrującego wolno znad Bałkanów nad Ukrainę. Z północnego wschodu będzie napływać chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Okresami opady śniegu, na wschodzie i południu kraju okresami intensywne. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu o 10 cm do 15 cm. W opadach śniegu widzialność będzie spadać do 500 m. Temperatura maksymalna od -5 st. C na Warmii i w rejonach podgórskich Karpat do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim i 3 st. C miejscami na wybrzeżu. Wiatr na zachodzie kraju słaby i umiarkowany, poza tym umiarkowany i dość silny, porywisty, na wschodzie kraju w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy do 55 km/h. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.