Prognoza pogody na 11 i 12 czerwca

Jak informuje IMGW zachód i częściowo centrum Europy znajduje się w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Przeważająca część Polski jest pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku. Na południowym wschodzie zaznaczy się jeszcze strefa odsuwającego się na wschód, pofalowanego frontu atmosferycznego. Po południu, nad północno-zachodnią część kraju nasunie się chłodny front atmosferyczny, związany z niżem znad Skandynawii. Pozostaniemy w ciepłej masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie nad ranem miejscami małe. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, początkowo możliwe także burze. Po południu przelotne opady deszczu wystąpią na północy kraju, na Pomorzu Zachodnim możliwe burze. Temperatura maksymalna od 21 st.C do 25 st.C, na Dolnym Śląsku do 27 st.C; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, od 17 st.C do 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz porywisty.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na wschodzie kraju miejscami małe. Na północnym zachodzie oraz początkowo w Bieszczadach możliwe przelotne opady deszczu. Na północy miejscami wystąpią silne zamglenia. Temperatura minimalna od 10 st.C do 15 st.C, w rejonach podgórskich Karpat około 8 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich lub zmienny.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Za wyjątkiem południowego wschodu kraju wystąpią przelotne opady deszczu. W pasie od Mazur i Podlasia przez centrum po Dolny Śląsk możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 21 st.C, 22 st.C na północny i Podhalu, około 25 st.C na przeważającym obszarze, do 28 st.C na południowym zachodzie; najchłodniej miejscami nad morzem, około 19 st.C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz porywisty.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 13 st.C. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.