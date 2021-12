Prognoza pogody na 11 i 12 grudnia

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia i północno-wschodnia znajduje się pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże. Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, ale w ciągu dnia zacznie rozbudowywać się od zachodu klin wyżu znad Atlantyku. Pozostajemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami na południu i w centrum. Miejscami, głównie na północy oraz Podkarpaciu słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie marznąca. Temperatura maksymalna od -3 st. na Warmii, Mazurach, Kaszubach i w rejonach podgórskich do 2 st. na Lubelszczyźnie i Półwyspie Helskim. Wiatr na ogół słaby, zmienny, jedynie na północy kraju południowy, a na południu przeważnie z zachodu.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady śniegu. Na Podkarpaciu przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m, miejscami marznąca. Temperatura minimalna od -8 st. w rejonach podgórskich, około -6 st. w centrum, do 0 st. nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na południowym zachodzie. Na północy miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przejściowo także śniegu. Na południowym wschodzie opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu i tam przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura maksymalna od -3 st. miejscami na południu, około -1 st. w centrum, do 3 st. na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, jedynie na południowym wschodzie wiatr północny. W górach porywy wiatru do 80 km/h i tam wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Przed południem możliwa mgła, ograniczająca widzialność do około 400 m. Okresami możliwe bardzo słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami, zwłaszcza w drugiej połowie nocy, możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st. Wiatr słaby, w pierwszej połowie nocy zmienny, w drugiej, przeważnie zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -1 st. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.