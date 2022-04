Prognoza pogody na 11 i 12 kwietnia

Jak informuje IMGW Europa Środkowa oraz częściowo Basen Morza Śródziemnego znajdują się w zasięgu wyżów z centrami nad Czechami oraz Półwyspem Apenińskim. Na pozostałym obszarze dominują głębokie niże z ośrodkami nad północną Skandynawią i Atlantykiem wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w zasięgu klina wysokiego ciśnienia związanego z wyżem znad Bałkanów, jedynie krańce północne kraju są w zasięgu niżu znad północnej Skandynawii. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie z domieszką powietrza arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. W górach i rejonach podgórskich przelotne opady śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 4 cm. Temperatura maksymalna od 6 st. C na wschodzie do 10 st C na zachodzie, w rejonach podgórskich od 3 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Gdzieniegdzie na wschodzie i południowym wschodzie słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -3 st. C na wschodzie do 0 st. C na zachodzie, nad morzem około 1 st. C, w rejonach podgórskich spadek temperatury do -5 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunku zachodniego.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, w Bieszczadach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. C na północnym wschodzie, około 11 st. C w centrum do 15 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty, na wschodzie północno-zachodni, na zachodzie południowo-wschodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe przelotne opady deszczu, możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe, zanikające opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Po opadach lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna około 0 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. We wtorek w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami małe. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się.