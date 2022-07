Prognoza pogody na 11 i 12 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Wschodnia oraz Półwysep Iberyjski znajdują się w zasięgu niżów oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych, pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem słabego i rozległego wyżu z centrum nad Morzem Północnym. Polska jest pod wpływem wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad Łotwą. Do kraju napływa chłodna masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, za wyjątkiem zachodnich krańców kraju wystąpią także burze, lokalnie grad. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 22 st. C, na Podhalu około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h. W szczytowych partiach Tatr porywy wiatru do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 80 km/h.

W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane z zanikającymi, przelotnymi opadami deszczu. W centrum i na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i miejscami zanikające burze. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 10 st. C do 13 st. C, nad morzem około 16 st. C, w rejonach podgórskich około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz w porywach do 60 km/h. W szczytowych partiach Tatr porywy wiatru do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 80 km/h.

We wtorek na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W centrum i na wschodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże, przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie burze z opadami deszczu do 15 mm. Na północnym wschodzie opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu - prognozowana wysokość opadów na tym obszarze do 30 mm. Temperatura maksymalna od 15 st. C, 18 st. C na wschodzie i na Podhalu, około 23 st. C w centrum i nad morzem do 26 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, na północnym wschodzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni, w czasie burz w porywach do 65 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze, okresami z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W trakcie burz możliwe porywy do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, początkowo w trakcie burz porywisty, północno-zachodni i zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami, zwłaszcza w trakcie burz porywisty, północno-zachodni.