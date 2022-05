Prognoza pogody na 11 i 12 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą północną znajdują się niże z układami frontów atmosferycznych. Z kolei nad Europą południową pozostaje wyż z centrami nad Morzem Śródziemnym i Czarnym. Polska północna znajduje się w strefie ułożonego równoleżnikowo, pofalowanego frontu atmosferycznego, związanego z niżem nad Skandynawią a Polska południowa jest na skraju rozległego wyżu znad Morza Śródziemnego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

W środę w północnej połowie kraju i na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. W pasie Pojezierzy możliwe lokalne burze. Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna od 21 st. C do 26 st. C, na południu i zachodzie miejscami 28 st. C, jedynie nad samym morzem około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 60 km/h.

W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże i miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura minimalna od 11 st. C do 15 st. C, nad morzem i na Suwalszczyźnie miejscami 10 st. C, najcieplej na Dolnym Śląsku około 16 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane lub duże. Przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju miejscami burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do około 20 mm. Temperatura maksymalna na Pomorzu zachodnim od 13 st. C do 16 st. C, od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę od 19 st. C do 24 st. C, na pozostałym obszarze od 24 st. C do 28 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz oraz w górach porywy wiatru do 80 km/h, na południowym wschodzie podczas burz do około 90 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni skręcający po południu na północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.