Prognoza pogody na 11 i 12 października

Jak informuje IMGW, Europa Południowa i Wschodnia jest pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże. Polska jest w ciepłym wycinku niżu znad Zatoki Botnickiej. Z zachodu przejściowo napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna od 16 st. C na wschodzie kraju i miejscami na wybrzeżu, około 20 st. C w centrum i na północy, do 24 st. C na południowym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około 14 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 60 km/h, wieczorem do 70 km/h, w Karpatach do 75 km/h i w Sudetach do 100 km/h.

W nocy na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów; na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na północnym wschodzie. Temperatura minimalna od 9 st. C na Pomorzu do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Mazowszu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 85 km/h i w Sudetach do 100 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 14 st. C nad morzem i Pomorzu, około 17 st. C w centrum, do 23 st. C na południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem silny od 30 km/h do 50 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W rejonie Zalewu Wiślanego wiatr w porywach do 60 km/h, w Karpatach do 75 km/h, na wybrzeżu do 80 km/h i w Sudetach do 100 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Rano niewykluczone słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna około 21 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, rano południowy, później południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna około 14 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny i w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, późnym popołudniem możliwe także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 18 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, zachodni.