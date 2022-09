Prognoza pogody na 11 i 12 września

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że niże obejmują Europę południowo-wschodnią i częściowo wschodnią oraz zachodnie i północne krańce kontynentu. Pozostały obszar Europy znajduje się w podwyższonym ciśnieniu. Polska jest w zasięgu niżu znad Białorusi. Napływa nieco chłodniejsze, ale nadal wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wolno rosło.

W niedzielę na wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad; na wschodzie jednostajne opady deszczu oraz silne zamglenia. Prognozowana suma opadów do około 20 mm na południu Polski. Temperatura maksymalna mocno zróżnicowana: od 8 st. C, 10 st. C na północnym wschodzie, około 16 st. C w centrum do 21 st. C na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z sektora północno-zachodniego. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na wybrzeżu i w górach możliwe są przelotne opady deszczu. Na wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, okresami wystąpią opady deszczu i mżawki. Lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6 st. C, 8 st. C na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Podhalu do 9 st. C, 11 st. C na pozostałym obszarze; nieco cieplej będzie w pasie nadmorskim: około 13 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, na wschodzie duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie słabe opady o charakterze ciągłym, deszczu i mżawki, oraz silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 9 st. C, 11 st. C na północnym wschodzie kraju, około 18 st. C w centrum do 21 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty, północno-zachodni i północny.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna około 14 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

W poniedziałek zachmurzenie duże, pod wieczór możliwe większe przejaśnienia. Niewielka możliwość słabych opadów deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr umiarkowany i lokalnie porywisty, po południu słabnący, z kierunków północnych.