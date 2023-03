Prognoza pogody na 11 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, półwysep Iberyjski i częściowo krańce wschodnie Europy będą w zasięgu wyżów. Nad resztą kontynentu dominować będą układy niżowe z frontami atmosferycznymi. Polska będzie pod wpływem niżu, w strefie frontów atmosferycznych. Ośrodek tego niżu przemieści się znad Polski nad Litwę. Z północnego zachodu zacznie napływać chłodne powietrze polarne morskie, wypychając ciepłe powietrze na wschód.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 977 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południowym wschodzie początkowo deszczu. Prognozowana wysokość opadów deszczu do około 10 mm na południu kraju. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu miejscami o około 5 cm, w górach o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od około 1 st. C na północy kraju oraz na obszarach podgórskich, około 3 st. C w centrum do 7 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do około 65 km/h, na południu kraju przejściowo silny od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 130 km/h, w Tatrach do 90 km/h. Miejscami, a szczególnie w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.