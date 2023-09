Prognoza pogody na 11 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy będzie w zasięgu słabych wyżów, północ i częściowo centrum kontynentu znajdzie się pod wpływem niżów.

Polska od zachodu zacznie dostawać się pod wpływ zatoki niżu z ośrodkiem nad zachodnim wybrzeżem Norwegii. Pozostanie nad nami bardzo ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie powoli spadać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie wolno spadać.

W poniedziałek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. Rano gdzieniegdzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 26 st. C na wschodzie do 29 st. C na zachodzie i w centrum kraju, nad morzem i w dolinach karpackich od 23 do 26 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych.