Prognoza pogody na 12 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Europie zachodniej, południowej oraz wschodniej pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Atlantykiem i Łotwą oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Jedynie w pasie od Norwegii przez Niemcy po Alpy zaznaczy się wpływ wyżu znad północnej Skandynawii. Polska pozostanie pod wpływem niżu, którego ośrodek znajdzie się nad Łotwą. Z północy napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991hPa i będzie rosnąć.

W poniedziałek zachmurzenie całkowite i duże, miejscami większe przejaśnienia. Opady śniegu, na północy oraz południowym zachodzie również o natężeniu umiarkowanym. Tylko nad morzem deszcz ze śniegiem. Na południu i wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm, na północy do 15 cm. W trakcie opadów śniegu okresami widzialność ograniczona będzie do 500 metrów.

Temperatura maksymalna od -7 st.C w kotlinach karpackich i -3 st.C na wschodzie do 0, 1 st.C na zachodzie i około 4 st.C nad morzem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 70 km/h, północny i zachodni. Miejscami wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Nad morzem wiatr będzie dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h.