Prognoza pogody na 12 i 13 czerwca

Instytut Meteorologii i gospodarki wodnej przekazał, że Europa Zachodnia i Centralna znajdują w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Ośrodki niżowe znajdują się nad Morzem Norweskim i północną Skandynawią, zachodnią Rosją i Turcją.

Polska jest w zasięgu wspomnianego klina wyżowego. W północno-zachodniej połowie kraju zaznacza się wpływ pofalowanego frontu chłodnego, związanego z niżem znad północnej Skandynawii. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie, na ogół ciepłe, jedynie na północy kraju chłodniejsze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a wieczorem w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie również burze, którym może towarzyszyć niewielki grad. Wysokość opadów podczas burz około 10 mm.

Temperatura maksymalna od 21 st. C, 23 st. C na północy i w rejonach podgórskich Karpat do około 25 st. C w centrum i 28 st C na południowym zachodzie; chłodniej miejscami na wybrzeżu, około 19 st. C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie przeważnie małe. Miejscami przelotne opady deszczu, a w centrum i na południowym zachodzie również burze, początkowo lokalnie z niewielkim gradem. Wysokość opadów podczas burz do 15 mm.

Temperatura minimalna od 11 st. C, 13 st. C na północy, północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat do 14 st. C, 16 st. C na pozostałym obszarze.

Wiatr przeważnie słaby, zmienny. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz na północnym zachodzie i zachodzie kraju przeważnie do 15 mm, na pozostałym obszarze do 30 mm, lokalnie, zwłaszcza na północnym wschodzie, do 40 mm.

Temperatura maksymalna w przeważającej części kraju od 20 st. C do 24 st. C, chłodniej na Pomorzu i wybrzeżu, od 17 st. C do 19 st. C, a cieplej na południowym wschodzie, od 25 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie w pierwszej połowie dnia z południa. Wysoko w górach wiatr umiarkowany wzmagający się do dość silnego i silnego, do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Podczas burz porywy wiatru lokalnie do 90 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Prognozowana suma opadów w czasie trwania burz do 10 mm. Temperatura maksymalna około 25 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W czasie trwania burz w porywach do 65 km/h.

W nocy w stolicy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna około 15 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W trakcie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna około 25 st. C. Wiatr początkowo słaby, zmienny, później również umiarkowany, północno-zachodni. W trakcie burz porywy do 90 km/h.