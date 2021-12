Prognoza pogody na 12 i 13 grudnia

Jak informuje IMGW Europa Wschodnia oraz częściowo Centralna i Zachodnia jest w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia, w bardzo chłodnym powietrzu polarnym morskim, jedynie krańce południowo-wschodnie znajdą się na skraju niżu znad Rumunii w wilgotniejszym powietrzu napływającym znad Morza Czarnego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na południowym zachodzie. Na wschodzie i południowym wschodzie opady śniegu, na Podkarpaciu okresami o umiarkowanym natężeniu i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 12 cm. Pod koniec dnia na północnym zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz, lokalnie marznący powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od -3 st. C miejscami na południu, około -1 st. C w centrum, do 2 st.C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, jedynie na południowym wschodzie wiatr północny. W Bieszczadach porywy wiatru do 80 km/h i tam możliwe zawieje oraz zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie na ogół duże. Na wschodzie oraz w górach miejscami słabe opady śniegu, w Bieszczadach początkowo o umiarkowanym natężeniu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na zachodzie oraz na Pomorzu opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz, przejściowo opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m. Temperatura minimalna od -8 st. C w rejonach podgórskich, około -4 st.C w centrum i na wschodzie, do 0 st. C, 1 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na zachodzie oraz wybrzeżu z kierunków południowych. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h i tam możliwe zawieje oraz zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami w zachodniej połowie kraju i w centrum słabe opady deszczu lub mżawki, natomiast na północnym wschodzie oraz na południu słabe opady śniegu. W pasie od Pomorza Gdańskiego przez centrum po Śląsk opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna od -3 st. C na południowym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C na północnym zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni, jedynie na południowym wschodzie umiarkowany, północno-zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Okresami silne zamglenia, a wieczorem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Możliwe bardzo słabe opady śniegu. Silne zamglenia,lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

W dzień w stolicy zachmurzenie duże. Możliwe bardzo słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C. Wiatr słaby, zmienny przechodzący w południowy.