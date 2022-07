Prognoza pogody na 12 i 13 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północno-zachodnia oraz wschodnia jest pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Islandii oraz nad Białorusią i związanych z nimi układami frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu wyżów. Polska jest w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Białorusią. Na krańcach północno-wschodnich zaznacza się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, jedynie krańce zachodnie pozostają na skraju wyżu znad Niemiec.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północno-zachodnia oraz wschodnia jest pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Islandii oraz nad Białorusią i związanych z nimi układami frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu wyżów. Polska jest w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Białorusią. Na krańcach północno-wschodnich zaznacza się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, jedynie krańce zachodnie pozostają na skraju wyżu znad Niemiec.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. We wschodniej połowie kraju opady deszczu, gdzieniegdzie także burze. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tu prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 40 mm. Na południowym wschodzie lokalne burze i tu prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna na wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 15 st. C do 20 st. C; na pozostałym obszarze od 21 st. C do 25 st. C. Wiatr umiarkowany, na północy także dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Na północnym wschodzie i w rejonie Zalewu Wiślanego porywy wiatru do 85 km/h, w Sudetach do 70 km/h, w burzach do 65 km/h oraz w Karpatach do 60 km/h.

W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie ma być małe, tylko gdzieniegdzie umiarkowane i tu bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Na północnym wschodzie deszcz o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tu prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 25 mm. Temperatura minimalna od 12 st. C do 17 st. C, a w rejonach podgórskich od 9 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i wybrzeżu dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni. Na wschodzie porywy wiatru do 85 km/h, w Tatrach i Sudetach do 70 km/h oraz w Beskidach i Bieszczadach do 65 km/h.

W środę na zachodzie i w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i tu przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 12 mm na krańcach północno-wschodnich. Temperatura maksymalna na wschodzie, wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 19 st. C do 24 st. C i na pozostałym obszarze od 25 st. C do 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Beskidach i Bieszczadach do 65 km/h oraz na północnym wschodzie do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie ma być umiarkowane. Początkowo możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.