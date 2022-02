Prognoza pogody na 12 i 13 lutego

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wyspy Brytyjskie, północną Skandynawię i północno-zachodnią Rosję będą obejmowały niże. Reszta Europy, w tym i Polska, będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Karpatami. Nad Polskę napłynie z zachodu chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hPa, po południu zacznie spadać.

W sobotę w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowych i południowo-wschodnich przejściowo duże i tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie, w dolinach karpackich od -1 st. C do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 60 km/h.

W nocy na południu kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko nad morzem gdzieniegdzie duże. Temperatura minimalna od -5 st. C na wschodzie i południu do -3 st. C w centrum i 0 st. C nad morzem, w dolinach karpackich od -6 st. C do -12 st. C. Na Podhalu możliwy spadek temperatury do -14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i w Sudetach porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 75 km/h.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na wybrzeżu okresami duże. Temperatura maksymalna od 3 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 8 st. C na Dolnym Śląsku, w rejonach podgórskich Karpat około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach na południowym zachodzie i nad morzem do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni. W górach porywy do 75 km/h.

W sobotę w Warszawie ma być bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie będzie małe. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy.