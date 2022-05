Prognoza pogody na 12 i 13 maja

Jak informuje IMGW nad północną częścią Europy pogodę kształtują liczne ośrodki niżowe. Z kolei na południu kontynentu dominuje słaby, ale rozległy wyż. Przez Polskę, z północnego zachodu na południe, przemieszcza się zatoka niżowa wraz z chłodnym frontem atmosferycznym. Za frontem, z zachodu, napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie rosnąć.

W czwartek na północy kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże; na pozostałym obszarze małe i umiarkowane wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do około 20 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 18°C do 23°C; chłodniej nad morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej od 13°C do 17°C oraz cieplej na południowym wschodzie od 24°C do 28°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 95 km/h. W górach porywy wiatru do 80 km/h i stopniowo słabnące.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Początkowo na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura minimalna od 6°C do 11°C, miejscami na południowym zachodzie do 13°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz i w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek zachmurzenie na ogół umiarkowane. Początkowo na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura minimalna od 6°C do 11°C, miejscami na południowym zachodzie do 13°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz i w Karpatach porywy

wiatru do 60 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Suma opadów podczas burzy do około 10 mm. Temperatura maksymalna 24°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni skręcający po południu na północno-zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do około 80 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 10°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek zachmurzenie początkowo małe, potem umiarkowane lub duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.