Prognoza pogody na 12 i 13 marca

Jak informuje IMGW, na obszarze od Półwyspu Iberyjskiego po Półwysep Bałkański i częściowo centralną część Europy pogodę kształtuje klin wyżu znad Azorów. Nad resztą kontynentu dominują niże znad Morza Białego oraz Atlantyku i związane z nimi fronty atmosferyczne. Północno-wschodni Polska jest na skraju niżu z ośrodkiem w rejonie Morza Białego, od południowego zachodu rozbudowuje się słaby klin wyżowy. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

W niedzielę zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i stopniowo zanikające przelotne opady śniegu. Na Mazurach i Suwalszczyźnie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Po południu na zachodzie kraju zachmurzenie wzrastające do dużego i wieczorem możliwy tam śnieg i deszcz ze śniegiem, przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna od -1 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 3 st. C w centrum i nad morzem, do 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr zwykle umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na północnym wschodzie punktowo do 70 km/h, nad morzem także silny do 55 km/h i w porywach do 80 km/h, północno-zachodni i zachodni. Po południu na zachodzie kraju wiatr osłabnie i będzie skręcać na południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach początkowo do 65 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, początkowo na wschodzie małe i umiarkowane. Przemieszczające się z zachodu na wschód opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz, przejściowo miejscami marznący i powodujący gołoledź. Wysoko w górach śnieg. Temperatura minimalna od -8 st. C na Suwalszczyźnie, około -1 st. C w centrum, do 2 st. C na południowym zachodzie, zwykle wystąpi początkowo w nocy i później stopniowy wzrost temperatury. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty, na południu Podkarpacia także dość silny i w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 75 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na południu i zachodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, głównie na północy kraju i tam także początkowo deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana suma opadów na północnym zachodzie 10 mm do 15 mm. Wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 9 st. C do 13 st. C, tylko na wschodzie i północnym wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat od 6 st. C do 8 st. C, najchłodniej na Suwalszczyźnie i Mazurach, od 3 st. C do 5 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru na południu i północy kraju do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, w Karpatach do 90 km/h, a w Sudetach do 140 km/h. Wysoko w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W stolicy w niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwy przelotny śnieg. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, pod wieczór słabnący, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia. Po północy słabe opady śniegu lub deszczu, możliwe też opady marznące i powodujące gołoledź. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże. Początkowo możliwe słabe opady śniegu lub deszczu, popołudniu okresami deszcz. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, chwilami porywistego, południowy i południowo-zachodni.