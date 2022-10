Prognoza pogody na 12 i 13 października

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Europa północna, centralna i Wyspy Brytyjskie są pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże. Polska jest w zasięgu wyżu z centrum nad wschodnimi regionami kraju. Z zachodu napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego i tam lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C na północnym wschodzie do 16 st. C na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 2 st. C do 5 st. C, w obniżeniach terenu lokalnie 0 st. C, nad morzem cieplej od 7 st. C do 9 st. C. W rejonach podgórskich spadek temperatury lokalnie do -2 st. C. Wiatr słaby, nad morzem także umiarkowany, na wschodzie zmienny, poza tym południowo-wschodni i południowy.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami w północno-zachodniej części kraju wzrastające do dużego. Rano na południowym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna 13 st. C na północnym wschodzie i dolinach karpackich do 18 st. C, 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na północy porywisty, z kierunków południowych.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe, chwilami umiarkowane. Możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo od zachodu wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowo-wschodni i południowy.