Prognoza pogody na 12 i 13 stycznia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wschód Europy oraz Półwysep Iberyjski nadal pozostaną pod wpływem wyżów. Nad resztą kontynentu pogodę będą kształtować niże znad północnej i południowo-wschodniej Europy, wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie na skraju rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Z zachodu na wschód będą przemieszczały się kolejne układy frontów atmosferycznych. Nadal będzie napływało z południowego zachodu ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Wystąpią wahania ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu i południowym zachodzie z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na zachodzie i północnym zachodzie, opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C. na Suwalszczyźnie do 9 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

W nocy na południu i południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami rozpogodzenia. Lokalnie słabe opady deszczu, wysoko w Karpatach słabe opady śniegu. Poza tym zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. W Sudetach opady śniegu, możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura minimalna od -1 st. C na wschodzie do 4 st. C w centrum i 7 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od -2 do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na Pogórzu Karpackim w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 65 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w górach opady śniegu. W Sudetach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 5 st. C na wschodzie do 10 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pogórzu Karpackim w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko rano możliwy przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu i wieczorem chwilami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna około 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko rano możliwy przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu i wieczorem chwilami porywisty, południowo-zachodni i południowy.