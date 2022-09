Prognoza pogody na 12 i 13 września

Od Rosji przez Środkowy i Południowy Bałtyk oraz centralną część kontynentu, po środkową część Morza Śródziemnego będzie rozciągał się obszar podwyższonego ciśnienia. Reszta kontynentu będzie w zasięgu niżów.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Od Rosji przez Środkowy i Południowy Bałtyk oraz centralną część kontynentu, po środkową część Morza Śródziemnego będzie rozciągał się obszar podwyższonego ciśnienia. Reszta kontynentu będzie w zasięgu niżów.

Wschodnia połowa Polski będzie na skraju zatoki związanej z niżem nad Ukrainą, pozostała część kraju będzie w zasięgu słabego wyżu znad Czech. Z północnego zachodu będzie napływać powietrze polarne morskie, chłodniejsze na wschodzie, cieplejsze na zachodzie kraju.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie wolno rosło.

W poniedziałek w dzień zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie kraju słabe opady deszczu lub mżawki, oraz silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 18 do 21 st. C, chłodniej na wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat od 11 do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, w centrum i na wschodzie okresami duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6 do 11 st. C, w rejonach podgórskich lokalnie 5 st. Wiatr słaby, zmienny. Po północy na zachodzie kraju słaby i umiarkowany, nad ranem na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowy.

We wtorek w dzień zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu przeważnie bez opadów. Temperatura maksymalna od 19 do 23 st. C, chłodniej na północy i wschodzie od 16 do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu po południu okresami dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie w dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, po południu słabnący, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Nad ranem mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 9 st. Wiatr słaby, zmienny. We wtorek w dzień zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.