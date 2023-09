Prognoza pogody na 12 i 13 września

Jak informuje IMiGW, Europa północna i częściowo centralna znajduje się w zasięgu zatoki niżu z ośrodkiem nad Skandynawią, pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem słabych wyżów. Polska znajduje się w zasięgu zatoki niżowej. Z południa nadal napływa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i spada.

We wtorek w ciągu dnia będzie utrzymywać się zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy miejscami duże. Na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu, możliwe burze; słaby, przelotny deszcz możliwy także na krańcach południowo-wschodnich.

Temperatura maksymalna od 26°C na wschodzie do 30°C na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23°C do 25°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. W czasie burz porywisty.

W nocy z wtorku na środę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m.

Temperatura minimalna od 13°C na wschodzie do 18°C na zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich około 8°C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowych, nad morzem z kierunków północnych. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu kraju stopniowo wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 25°C do 30°C, lokalnie w pasie od Podlasia i Mazowsza, przez Ziemię Świętokrzyską i Łódzką, po Opolszczyznę do 31°C; chłodniej na Nizinie Szczecińskiej i nad morzem, od 19°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich, jedynie początkowo na wschodzie południowy. W czasie burz porywy do 80 km/h.

We wtorek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 30°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-zachodniego.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około 16°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, pod wieczór wzrastające do dużego z możliwością opadów deszczu. Temperatura maksymalna 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.