Prognoza pogody na 12 lutego

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wyspy Brytyjskie, północną Skandynawię i północno-zachodnią Rosję będą obejmowały niże. Reszta Europy, w tym i Polska, będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Karpatami. Nad Polskę napłynie z zachodu chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hPa, po południu zacznie spadać.

W sobotę w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowych i południowo-wschodnich przejściowo duże i tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie, w dolinach karpackich od -1 st. C do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 60 km/h.