Prognoza pogody na 12 sierpnia

IMGW informuje, że Europa północna i południowo-wschodnia pozostaną pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie rozległy wyż rozciągający się od północno-zachodniej Rosji po Wyspy Brytyjskie. Polska będzie w jego zasięgu, jedynie na południu kraju zaznaczy się wpływ górnego ośrodka niżowego znad Austrii.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach wschodnich duże. W południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna na północy kraju od 27 st. C do 31 st. C, w strefie nadmorskiej i na pozostałym obszarze od 21 st. C do 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.