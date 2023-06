Prognoza pogody na 13 i 14 czerwca

Jak informuje IMiGW północna połowa Europy znajduje się pod wpływem wyżu znad Skandynawii, Morza Norweskiego i zachodniej Rosji. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu płytkich niżów. Polska jest na skraju wspomnianego wyżu, a w południowej połowie kraju zaznaczają się linie zbieżności. Ze wschodu napływa chłodniejsza i wilgotniejsza masa powietrza polarnego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami szczególnie na północnym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu; w rejonie Kotliny Kłodzkiej burze. Prognozowana suma opadów do około 10 mm na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna w południowej połowie kraju od 12 st.C do 16 st.C, na pozostałym obszarze od 17 st.C do 23 st.C; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat: około 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W burzach wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie możliwe burze i tam prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna od 8 st.C miejscami na wschodzie, około 11 st.C w centrum, do 15 st.C na Półwyspie Helskim; w rejonach podgórskich Karpat około 5 st.C. Wiatr na ogół słaby, północno-wschodni i północny. W burzach wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, w południowej połowie kraju lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na południu, w burzach do 25 mm. Temperatura maksymalna od 17 st.C na Podkarpaciu, Śląsku, Kielecczyźnie, Mazowszu oraz Ziemi Łódzkiej, około 22 st.C na zachodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 24 st.C na Pomorzu; chłodniej w rejonach podgórskich od 12 st.C do 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W burzach porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 11 st.C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków wschodnich.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.