Prognoza pogody na 13 i 14 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia będzie w zasięgu niżu znad Atlantyku w strefie frontów atmosferycznych, rejony centralne i Skandynawia znajdą się podwyższonym ciśnieniu, natomiast wschodnia i północno-wschodnia, w tym Polska, będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Estonią. Pod wieczór, na południu Polski, rozbuduje się wyż z centrum nad Rumunią. Pozostaniemy w przetransformowanym powietrzu pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie rosło.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 6 cm na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od -4 st.C na Śląsku, w Małopolsce i krańcach północno-wschodnich do 2 st.C na wschodnim wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich około -7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na północy porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny i tam w porywach do 75 km/h oraz stopniowo słabnący, zachodni i północno-zachodni. Lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie i w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i nad ranem na południowym zachodzie duże. Na północnym wschodzie, nad morzem i w Bieszczadach przelotne opady śniegu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -15 st.C na południu, około -10 st.C w centrum i gdzieniegdzie na Pomorzu, do -4 st.C na wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -18 st.C. Wiatr na przeważającym obszarze kraju słaby, tylko na północnym wschodzie i wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na Pomorzu. Miejscami na północnym wschodzie i południu opady śniegu. Temperatura maksymalna od -6 st.C na północnym wschodzie do -1 st.C na wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich około -7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie na północy i południu porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na Podkarpaciu porywy wiatru do 55 km/h, w Tatrach do 60 km/h, w Sudetach do 65 km/h, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim do 70 km/h. Lokalnie w górach zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna -2 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna -8 st.C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na południowy.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna -4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.