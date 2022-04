Prognoza pogody na 13 i 14 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa środkowa i południowa znajduje się pod wpływem wyżu z centrum nad Łotwą. Na zachodzie i wschodzie kontynentu zaznaczają swoją obecność niże z ośrodkami nad Atlantykiem oraz Kaukazem wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska pozostanie pod wpływem wspomnianego wyżu. Z południowego wschodu napływać do nas będzie cieplejsze powietrze, polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

W środę będzie pogodnie, tylko na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na Podhalu i 11, 13 stopni na zachodzie, około 14, 15 stopni w centrum i na północy do 19, 21 stopni na zachodzie. Nieco chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz kotlinach karpackich, około 9°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W nocy na wschodzie, południowym wschodzie oraz w centrum bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a w drugiej części nocy na północnym zachodzie również duże. Nad ranem na krańcach północno-zachodnich słaby deszcz. Temperatura minimalna od -2 stopni na Podhalu i wschodzie, od 3 do 5 stopni w centrum, do 8 - 9 stopni na zachodzie kraju. Chłodniej w kotlinach karpackich, około -4 stopnie. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W czwartek na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane oraz duże, miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie oraz w kotlinach karpackich, od 18 do 20 stopni w centrum, do 21 - 22 stopni Celsjusza na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, na północnym zachodzie po południu skręcający na zachodni i północno-zachodni. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim porywy wiatru do 60 km/h.

W środę w Warszawie będzie słonecznie. Temperatura maksymalna około 14 stopni. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około 3 stopni. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W czwartek w Warszawie na ogół pogodnie. Temperatura maksymalna około 18 stopni. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków południowych.