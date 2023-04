Prognoza pogody na 13 i 14 kwietnia

Jak informuje IMGW, północny wschód kontynentu oraz krańce południowo-zachodnie są pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Morzem Północnym oraz Włochami wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest na skraju niżu znad Morza Północnego, nad zachodnią częścią kraju przebiega front okluzji. Pozostajemy w polarnej morskiej masie powietrza, cieplejszej na wschodzie kraju.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie rosło.

W czwartek na zachodzie kraju zachmurzenie duże, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na południowym wschodzie na ogół bez opadów. Poza tym miejscami opady deszczu, na Dolnym Śląsku o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu; na szczytach możliwy przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15cm. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 10 st.C na zachodzie do 17 st.C na południowym wschodzie, na Przedgórzu Sudeckim i na Podhalu od 6 st.C do 9 st.C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na południowym zachodzie i zachodzie zachmurzenie duże, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na Dolnym Śląsku i południu Opolszczyzny suma opadów do 15 mm. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu; na szczytach możliwy przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Na wschodzie gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 4 st.C na Podkarpaciu do 8 st.C na zachodzie i północnym wschodzie, w rejonach podgórskich od 2 st.C do 5 st.C. Wiatr na północy kraju słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, poza tym przeważnie słaby, zmienny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w centrum i na wschodzie kraju. Opady deszczu, głównie na zachodzie i południu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południowym zachodzie suma opadów do 15 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu; w partiach szczytowych przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm. Temperatura maksymalna od 8 st.C na południowym zachodzie i lokalnie nad morzem do 17 st.C w centrum i 19 st.C na Podkarpaciu, w kotlinach sudeckich od 4 st.C do 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i północnych.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni, przejściowo zmienny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 8 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wschodni.