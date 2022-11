Prognoza pogody na 13 i 14 listopada

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa wschodnia i jej krańce zachodnie oraz północny Atlantyk są pod wpływem układów niżowych i frontów atmosferycznych. Od Morza Śródziemnego po Półwysep Skandynawski rozciąga się wyż z centrum nad Łotwą i Estonią. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Pozostajemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1017 hPa i będzie spadać.

W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na obszarach podgórskich i w górach małe i umiarkowane. Na północy oraz miejscami na wschodzie i w centrum możliwe opady mżawki. Rano silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 7 st. C na południowym wschodzie, około 10 st. C w centrum do 13 st. C nad morzem. Wiatr słaby, z przewagą południowo-wschodniego.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na południowym zachodzie większe przejaśnienia, a na obszarach podgórskich i w górach zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na północy i wschodzie kraju możliwe opady mżawki. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 2 st. C do 7 st. C, cieplej nad morzem około 9 st. C, chłodniej w obszarach podgórskich od -2 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

W poniedziałek na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże i miejscami opady mżawki, na zachodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 6 st. C, 9 st. C na wschodzie do 10 st. C, 12 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W Warszawie w niedzielę pochmurno i okresami opady mżawki lub słabego deszczu. Początkowo miejscami silne zamglenia i mgły ograniczająca widzialność do około 200 m. Lokalnie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 400 m mogą się jeszcze utrzymywać w ciągu dnia. Temperatura maksymalna około 9 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy pochmurno i okresami opady mżawki lub słabego deszczu. Silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna około 7 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W poniedziałek w stolicy dzień pochmurno i okresami możliwe opady mżawki. Początkowo miejscami silne zamglenia i mgły ograniczająca widzialność do około 200 m. Temperatura maksymalna około 8 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.