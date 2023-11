Prognoza pogody na 13 i 14 listopada

Jak informuje IMGW, północna połowa kontynentu oraz południowy wschód Europy znajdują się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem wyżów. Polska wschodnia znajduje się w słabym klinie wyżowym, zaś zachodnia jest na skraju niżu znad Wysp Brytyjskich oraz związanego z nim ciepłego frontu atmosferycznego. Napływa do nas powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i zacznie spadać.

Jak informuje IMGW, północna połowa kontynentu oraz południowy wschód Europy znajdują się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem wyżów. Polska wschodnia znajduje się w słabym klinie wyżowym, zaś zachodnia jest na skraju niżu znad Wysp Brytyjskich oraz związanego z nim ciepłego frontu atmosferycznego. Napływa do nas powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i zacznie spadać.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na północy oraz na wschodzie przelotne opady deszczu, pod wieczór na zachodzie oraz południu regionu miejscami opady deszczu o charakterze ciągłym. Temperatura maksymalna od 5 st. C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 9 st. C w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie w porywach do 55 km, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Od zachodu stopniowo postępujące w głąb kraju opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Początkowo miejscami na północy i północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Prognozowana wysokość opadu na przeważającym obszarze około 10 mm, tylko na Pomorzu do 15 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach i Bieszczadach o 10 cm.

Temperatura minimalna od 0 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum do 5 st. C na zachodzie; nad samym morzem około 7 st. C. Temperatura minimalna wystąpi w pierwszej połowie nocy. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h. Wiatr z kierunków południowych, po północy od zachodu kraju skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 110 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na północy miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadu na północy do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 3 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum do 12 st. C na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i południu w porywach do 65 km, zachodni i południowo-zachodni, na północnym wschodzie słaby z kierunków wschodnich, miejscami zmienny. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, a w Karpatach do 85 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni skręcający na południowy.

W nocy zachmurzenie duże, jedynie początkowo większe przejaśnienia. Opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie nocy. Temperatura minimalna 2 st. C, wystąpi w pierwszej połowie nocy. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i nad ranem dość silnego, porywisty; z kierunków południowych, nad ranem zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.