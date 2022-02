Prognoza pogody na 13 i 14 lutego

Jak informuje IMGW, Europa północna oraz zachodnia znajdują się pod wpływem układów niżowych z ośrodkami nad wschodnim wybrzeżem Irlandii oraz wybrzeżem Norwegii. Pozostała część kontynentu pozostaje w zasięgu przemieszczającego się na wschód wyżu z centrum w rejonie Morza Czarnego. Polska jest w zasięgu wyżu, w napływającej z zachodu nieco cieplejszej masie powietrza polarnego morskiego.

Jak informuje IMGW, Europa północna oraz zachodnia znajdują się pod wpływem układów niżowych z ośrodkami nad wschodnim wybrzeżem Irlandii oraz wybrzeżem Norwegii. Pozostała część kontynentu pozostaje w zasięgu przemieszczającego się na wschód wyżu z centrum w rejonie Morza Czarnego. Polska jest w zasięgu wyżu, w napływającej z zachodu nieco cieplejszej masie powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 2 st.C na wschodzie, około 4 st.C w centrum do 6 st.C, 7 st. C na zachodzie; chłodniej tylko na Podhalu około -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na obszarach podgórskich Podkarpacia porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w Sudetach do 65 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe, tylko na północnym zachodzie umiarkowane, a na krańcach południowo-wschodnich okresami duże. Temperatura minimalna od -6 st. C lokalnie na południowym wschodzie i -4 st. C na wschodzie, około -1 st. C w centrum do 1 st. C na zachodzie i 2 st.C nad morzem; jedynie w kotlinach karpackich lokalnie mróz od -14° st.C do -11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, w porywach do 65 km/h, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 90 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie małe, tylko na Pomorzu umiarkowane, a w Bieszczadach okresami duże i tam słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st.C na Podhalu i 4 st.C na południowym wschodzie, około 6 st.C w centrum do 8 st.C, 10 st.C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na Podkarpaciu w porywach do 65 km/h, nad morzem okresami silny, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 90 km/h.

W niedzielę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy.

W poniedziałek w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy.