Prognoza pogody na 13 i 14 maja

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna część Europy będzie w zasięgu rozległego niżu z głównymi ośrodkami nad Morzem Norweskim i północno-zachodnią Rosją, reszta kontynentu będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Północ Polski znajdzie się pod wpływem układu niżowego, południe będzie na skraju słabego klina wyżowego znad zachodniej Europy. Z zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna część Europy będzie w zasięgu rozległego niżu z głównymi ośrodkami nad Morzem Norweskim i północno-zachodnią Rosją, reszta kontynentu będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Północ Polski znajdzie się pod wpływem układu niżowego, południe będzie na skraju słabego klina wyżowego znad zachodniej Europy. Z zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i nie będzie się zmieniać.

IMGW prognozuje, że w piątek w Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Lokalnie, głównie na południu, burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, tylko lokalnie na południu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni Celsjusza nad morzem, na pozostałym obszarze od 17 do 22 st. C. Cieplej na południowym zachodzie do 24 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h. W górach porywy do 80 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i wschodzie okresami duże i tu przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na północy i w centrum porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Na wybrzeżu i w górach porywy wiatru do 65 km/h.

W sobotę w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy i miejscami w centrum przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C nad morzem, 14-15 stopni na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze 17-22 st. C. Cieplej na południowym zachodzie do 23 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, nad morzem i w górach w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

W piątek w Warszawie będzie zachmurzenie początkowo małe, potem umiarkowane i okresami duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 stopni Celsjusza. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna około 10 stopni. Wiatr w pierwszej połowie nocy słaby stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, stopniowo od północy wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni, pod wieczór słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich.