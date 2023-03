Prognoza pogody na 13 i 14 marca

IMGW informuje, że nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia z głównymi ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich, Morza Północnego, Morza Norweskiego oraz Morza Barentsa, z którymi związane są układy frontów atmosferycznych; jedynie południowo-wschodnia Europa oraz południe półwyspu Iberyjskiego znajdują się pod wpływem słabych wyżów.

Polska znajduje się zasięgu rozległego układu niżowego, z ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich i Morza Norweskiego. Z zachodu na wschód przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, za którym napływa zdecydowanie cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek w Polsce będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum, do 14 st. C lokalnie na południu. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w obszarach podgórskich okresami dość silny, w całym kraju w porywach do około 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, w obszarach podgórskich Sudetów do 70 km/h, w obszarach podgórskich Karpat do 85 km/h, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu przeważnie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z postępującymi większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju i na zachodzie miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 4 st. C na wschodzie do 9 st. C na zachodzie; lokalnie w obszarach podgórskich Karpat od 2 st. C do 4 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w obszarach podgórskich dość silny, a na krańcach południowych Podkarpacia okresami silny, od 40 km/h do 55 km/h, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy. Nad morzem porywy wiatru do 65 km/h, w obszarach podgórskich Sudetów do 70 km/h, na południu Górnego Śląska do 85 km/h, w obszarach podgórskich Tatr i Bieszczad do 90 km/h, na szczytach Karpat i Sudetów do 110 km/h.

We wtorek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a początkowo również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Bez opadów jedyni miejscami na wschodzie. Temperatura maksymalna od 9 st. C lokalnie nad morzem, około 12 st. C w centrum, do 17 st. C miejscami na południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w obszarach podgórskich Karpat okresami silny, od 40 km/h do 55 km/h, na krańcach zachodnich i nad morzem pod wieczór w porywach do około 70 km/h, południowy i południowo-zachodni. W obszarach podgórskich Sudetów porywy wiatru do 70 km/h, na południu Górnego Śląska do 80 km/h, w obszarach podgórskich Tatr i Bieszczad początkowo do 90 km/h, na szczytach Sudetów do 100 km/h, a w Bieszczadach do 120 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, później umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h południowo-zachodni.

Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo niewielka możliwość słabych opadów deszczu. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.