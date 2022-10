Prognoza pogody na 13 i 14 października

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że wschodnia oraz południowo-zachodnia Europa jest pod wpływem wyżów znad Ukrainy i Atlantyku. Na pozostałym obszarze kontynentu dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się pod wpływem wyżu z centrum nad Ukrainą. Z zachodu napływa nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie pod koniec dnia na zachodzie duże. Temperatura maksymalna od 12 st. C na Podhalu i 13 st. C na wschodzie do 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.

W nocy z czwartku na piątek we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie miejscami opady deszczu. Na północy oraz południowym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 1 st. C, 3 st. C na wschodzie, około 6 st. C w centrum do 10 st. C, 11 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Beskidach porywy wiatru do 55 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia tylko na południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C na Podhalu i 13 st. C na wschodzie do 18 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, nad morzem porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na szczytach Sudetów i Beskidów porywy wiatru do 55 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

W piątek w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże. Po południu niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.