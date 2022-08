Prognoza pogody na 13 i 14 sierpnia

IMGW informuje, że Europa południowa i częściowo północna pozostają pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy wyż rozciągający się od zachodniej Rosji po Atlantyk. Polska jest w zasięgu wyżu z głównym centrum nad Finlandią, tylko na południowym wschodzie kraju zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Bałkanów. Napływa ciepłe i wilgotne powietrze ze wschodu.

IMGW informuje, że Europa południowa i częściowo północna pozostają pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy wyż rozciągający się od zachodniej Rosji po Atlantyk. Polska jest w zasięgu wyżu z głównym centrum nad Finlandią, tylko na południowym wschodzie kraju zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Bałkanów. Napływa ciepłe i wilgotne powietrze ze wschodu.

Ciśnienie będzie spadać.

W sobotę na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalne burze, zwłaszcza na południowym wschodzie i południu, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C, 24 st. C na południu do 26 st. C, 28 st. C w centrum kraju i 31 st. C na północnym zachodzie, w dolinach górskich od 18 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h, wysoko w Sudetach do 70 km/h.

W nocy na północy i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże ze słabym deszczem. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, szczególnie na południowym wschodzie i południu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 12 st. C na Pomorzu do 19 st. C miejscami na wschodzie. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy do 60 km/h, wysoko w Sudetach do 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w południowo-wschodniej połowie kraju, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów 20 mm do 25 mm, na południowym wschodzie i południu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C na południu do 28 st. C w centrum kraju i 31 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich i miejscami nad morzem od 21 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz i wysoko w Sudetach porywy do 70 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W trakcie burz porywy do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo możliwe słabe, zanikające burze. Suma opadów w trakcie burz do 10 mm. Temperatura minimalna 19 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni. Początkowo w trakcie burz wiatr w porywach do 55 km/h.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W trakcie burz porywy wiatru do 65 km/h.