Prognoza pogody na 13 i 14 stycznia

Jak informuje IMGW niemal nad całą Europą pogodę kształtuje rozległy wyż z centrum w rejonie Kanału La Manche. Jedynie północna oraz częściowo wschodnia część kontynentu są pod wpływem głębokiego niżu znad Morza Barentsa i towarzyszących mu frontów atmosferycznych. Polska jest na skraju wspomnianego niżu, tylko początkowo południe kraju pozostanie w zasięgu wyżu. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, za którym napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

W czwartek będzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź, na pozostałym obszarze kraju opady deszczu lub mżawki. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 1°C na południowym wschodzie do 6°C miejscami na północy i 7°C na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem i w górach także silny, do 45 km/h, porywisty, zachodni. Na północy kraju porywy wiatru do 70 km/h, w górach do 75 km/h, a na wybrzeżu do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże. Na zachodzie bez opadów, na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich przejściowo marznące i powodujące gołoledź. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 1°C do 5°C, tylko w rejonach podgórskich od -4°C do 0°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny, do 50 km/h,w całym kraju porywisty, zachodni. Porywy wiatru do 70 km/h, na północy do 80 km/h, a nad samym morzem do 95 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach wschodnich oraz w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C na południowym wschodzie do 7°C, 8°C na północnym zachodzie i północy. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny, do 50 km/h, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru do 75 km/h, na północy do 85 km/h, a nad samym morzem do 95 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 85 km/h, a w Karpatach nawet do 120 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie całkowite. Opady deszczu i mżawki, rano też marznącego deszczu powodującego gołoledź. Silne zamglenia, możliwe mgły okresami ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna 3°C, wystąpi wieczorem. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie całkowite, nad ranem możliwe przejaśnienia. Słabe opady deszczu lub mżawki. Silne zamglenia, możliwe mgły okresami ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

W piątek zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami

i rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu i możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni.