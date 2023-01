Prognoza pogody na 13 i 14 stycznia

Jak informuje IMGW, Półwysep Iberyjski oraz częściowo Europa Wschodnia pozostają w zasięgu układów wyżowych. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Północnego, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieszcza się na wschód. Napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie rosnąć.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st. C na wschodzie do 7 st. C, 9 st. C na pozostałym obszarze, najcieplej na Dolnym Śląsku 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu, Pogórzu Karpackim oraz Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 3 do 6 st. C, w rejonach podgórskich od -3 do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, w obszarach podgórskich w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st. C na wschodzie do 8 st. C, najcieplej na Dolnym Śląsku 9 st. C, w rejonach podgórskich około 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km/h, a na wybrzeżu do 70 km/h, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, chwilami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.