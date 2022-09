Prognoza pogody na 13 i 14 września

Jak informuje IMGW przeważający obszar Europy jest pod wpływem niżów znad Skandynawii i Atlantyku, tylko południe i północny wschód kontynentu znajduje się w zasięgu wyżów. Obszar Polski jest pod wpływem słabego wyżu z centrum nad Czechami i Słowacją, jednak stopniowo od północnego zachodu nasuwa się niż z ośrodkiem nad Skandynawią. Na północy i zachodzie zaznacza się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. Do kraju napływa masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano w centrum i na wschodzie utrzymywać się może lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Na północy i miejscami zachodzie kraju wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st.C, 17 st.C na północnym wschodzie, miejscami na Pomorzu i Podhalu do 18 st.C, 21 st.C na pozostałym obszarze; najcieplej będzie na południowym zachodzie, około 22 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, jedynie na północy kraju miejscami porywisty i południowy.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Za wyjątkiem południowego wschodu kraju wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 st.C, 11 st.C na północy i na Podhalu do 12 st.C, 15 st.C w centrum, na południu i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy miejscami porywisty, w pasie nadmorskim w porywach do 55 km/h, w Tatrach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W środę zachmurzenie umiarkowane, na południu kraju oraz miejscami na północy duże. Na północy wystąpią przelotne opady deszczu, na południu opady ciągłe; prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 17 st.C do 20 st.C, na południowym wschodzie około 22 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie miejscami porywisty; na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 80 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 19 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu chwilami porywisty, początkowo zmienny, później zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W środę zachmurzenie umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st.C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowo-zachodni i zachodni.