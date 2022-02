Prognoza pogody na 13 lutego

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna oraz zachodnia będzie pod wpływem układów niżowych z ośrodkami nad wschodnim wybrzeżem Irlandii oraz wybrzeżem Norwegii. Pozostała część kontynentu pozostawać będzie w zasięgu przemieszczającego się na wschód wyżu z centrum w rejonie Morza Czarnego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 2 st. na wschodzie, około 4 st. w centrum do 6 st., 7 st. na zachodzie, na Podhalu około -2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 70 km/h.